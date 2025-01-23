Трамп закликав ОПЕК знову знизити ціну на нафту, щоб зупинити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Я хочу попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилася", - сказав Трамп. На його думку, поки ціни на нафту будуть високими, війна продовжуватиметься. "Ви можете покласти край війні, знизивши ціну на нафту. Це треба було давно зробити, це безвідповідально з вашої сторони", - зазначив президент США.