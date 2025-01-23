Трамп закликав ОПЕК знову знизити ціну на нафту, щоб зупинити війну РФ проти України
Президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Я хочу попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилася", - сказав Трамп.
На його думку, поки ціни на нафту будуть високими, війна продовжуватиметься.
"Ви можете покласти край війні, знизивши ціну на нафту. Це треба було давно зробити, це безвідповідально з вашої сторони", - зазначив президент США.
"Стеля цін" на нафту
Нагадаємо, стеля цін на російську нафту була встановлена в грудні 2022 року країнами ЄС та "Великої сімки" (G7).
Цінова межа була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів - на рівні максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для інших нафтопродуктів.
Однак після цього Росія створила "тіньовий флот", щоб мати змогу обходити такі обмеження Заходу і продавати свою нафту за звичайною ціною.
Нещодавно Євросоюз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії, який був націлений на "тіньовий флот" РФ. До санкційного списку потрапили 52 судна з третіх країн.
Водночас країни "Великої сімки" вивчають можливість посилити "стелю цін" на російську нафту.
Нещодавно шість країн ЄС закликали Європейську комісію знизити встановлений країнами G7 граничний рівень цін на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Це скоротить доходи Москви для продовження війни в Україні, не викликавши при цьому шоку на ринку.
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