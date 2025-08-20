Зеленський назвав нічні удари РФ демонстративними

Президент України Володимир Зеленський засудив російські удари по Україні 20 серпня, назвавши їх демонстративними. Атаки відбулися у розпал роботи міжнародних партнерів щодо підтримки України та забезпечення безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram .

Як зазначив президент, удари здійснені по Сумській, Донецькій, Одеській, Чернігівській, Харківській та Полтавській областях.

У Сумській області, зокрема в Охтирці, поранення отримали 14 людей, серед яких троє дітей - 5 місяців, 4 та 6 років.

У Костянтинівці на Донеччині внаслідок удару КАБа пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, щонайменше три людини залишаються під завалами, триває рятувальна операція.

Також росіяни атакували газорозподільну станцію в Одеській області. Загалом по Україні було задіяно понад 60 дронів та балістичну ракету.

"Все це - демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою", - наголосив Зеленський.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку у протидії російській агресії.

За його словами, разом зі США, Європою та усіма країнами, які прагнуть миру, Україна щодня працює над забезпеченням безпеки. Зеленський підкреслив, що необхідні надійні гарантії, щоб закріпити дійсно тривалий і стабільний мир.