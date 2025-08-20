Балістичні ракети та майже сотня дронів: у ЗСУ відзвітували про атаку РФ

У ніч на 20 серпня Росія завдала комбінованого удару по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, близько 19:30 19 серпня противник запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також 93 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори з різних напрямків - Брянської та Ростовської областей РФ, Приморсько-Ахтарська та району Чауди в Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучалися авіація, підрозділи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи.

Станом на 9:00 ранку 20 серпня сили ППО збили або подавили одну з двох балістичних ракет та 62 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання у 20 локацій.

Українські військові зазначили, що атаки такого масштабу спрямовані на виснаження системи протиповітряної оборони та залякування цивільного населення.