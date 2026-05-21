Зеленський назвав найкращий захист від "хворих думок" ворога на півночі України

Глава держави наголосив, що передумовою будь-яких ескалацій може бути слабкість.

"Ворог чітко розуміє, чи ми сильні, чи ми слабкі, чи є у нас сильні ЗС на цьому напрямку, відповідні бригади, відповідна кількість особового складу, зброя, фортифікаційні споруди, або цього немає. Тому що, я вважаю, від будь-яких хворих думок ворога захищає наявність особового складу", - сказав він.

Президент зауважив, що цей напрямок буде посилюватись особовим складом. За його словами, розвідки вивчили всі ймовірні сценарії, які можуть бути, і "передбачили навіть ті, які ворог на бачить".

"По всім цим напрямкам ми зробимо так, щоб у населення була впевненість, що Україна захищена, ЗС на місці, відповідна зброя є, відповідний особовий склад в потрібній кількості на місці. І навіть, якщо ворог розглядає потенційні кроки, він буде бачити, які тут сили, я думаю, що бажання буде відпадати", - наголосив Зеленський.

За його словами, є і фортифікаційні споруди, і додаткове посилення, що, додав глава держави, говорить про додаткові фінансові спроможності.

"На це також треба розраховувати не в останню мить і тому я дуже хочу отримати повну інформацію. Ми зараз почали з керівництвом Київщини та Чернігівщини це обговорювати, будемо мати більші деталі і будемо розуміти, що на державному рівні повинні допомагати", - сказав президент.