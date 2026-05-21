Зеленский назвал лучшую защиту от "больных мыслей" врага на севере Украины

Глава государства подчеркнул, что предпосылкой любых эскалаций может быть слабость.

"Враг четко понимает, мы сильные или мы слабые, есть ли у нас сильные ВС на этом направлении, соответствующие бригады, соответствующее количество личного состава, оружие, фортификационные сооружения, или этого нет. Потому что, я считаю, от любых больных мыслей врага защищает наличие личного состава", - сказал он.

Президент отметил, что это направление будет усиливаться личным составом. По его словам, разведки изучили все вероятные сценарии, которые могут быть, и "предусмотрели даже те, которые враг на видит".

"По всем этим направлениям мы сделаем так, чтобы у населения была уверенность, что Украина защищена, ВС на месте, соответствующее оружие есть, соответствующий личный состав в нужном количестве на месте. И даже если враг рассматривает потенциальные шаги, он будет видеть, какие здесь силы, я думаю, что желание будет отпадать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть и фортификационные сооружения, и дополнительное усиление, что, добавил глава государства, говорит о дополнительных финансовых возможностях.

"На это также надо рассчитывать не в последний момент и поэтому я очень хочу получить полную информацию. Мы сейчас начали с руководством Киевщины и Черниговщины это обсуждать, будем иметь большие детали и будем понимать, что на государственном уровне должны помогать", - сказал президент.