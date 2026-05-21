Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский назвал лучшую защиту от "больных мыслей" врага на севере Украины

20:47 21.05.2026 Чт
2 мин
Что может быть предпосылкой любых эскалаций?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Различные разведки информируют о риске эскалации на севере Украины. Киев реагирует на это и будет усиливать это направление таким образом, чтобы у врага отпадало желание создавать новую агрессию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями общин Киевской и Черниговской областей.

Читайте также: 5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси

Глава государства подчеркнул, что предпосылкой любых эскалаций может быть слабость.

"Враг четко понимает, мы сильные или мы слабые, есть ли у нас сильные ВС на этом направлении, соответствующие бригады, соответствующее количество личного состава, оружие, фортификационные сооружения, или этого нет. Потому что, я считаю, от любых больных мыслей врага защищает наличие личного состава", - сказал он.

Президент отметил, что это направление будет усиливаться личным составом. По его словам, разведки изучили все вероятные сценарии, которые могут быть, и "предусмотрели даже те, которые враг на видит".

Фото: Зеленский сделал заявление относительно риска эскалации на севере Украины (инфографика РБК-Украина)

"По всем этим направлениям мы сделаем так, чтобы у населения была уверенность, что Украина защищена, ВС на месте, соответствующее оружие есть, соответствующий личный состав в нужном количестве на месте. И даже если враг рассматривает потенциальные шаги, он будет видеть, какие здесь силы, я думаю, что желание будет отпадать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть и фортификационные сооружения, и дополнительное усиление, что, добавил глава государства, говорит о дополнительных финансовых возможностях.

"На это также надо рассчитывать не в последний момент и поэтому я очень хочу получить полную информацию. Мы сейчас начали с руководством Киевщины и Черниговщины это обсуждать, будем иметь большие детали и будем понимать, что на государственном уровне должны помогать", - сказал президент.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что у страны-агрессора есть пять сценариев расширения войны на Черниговско-Киевском направлении. Президент отметил, что силы на этом направлении, учитывая возможную угрозу, будут увеличены.

По этой причине в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях 21 мая начались масштабные мероприятия по безопасности. Силы обороны и СБУ осуществляют мероприятия по выявлению возможных диверсантов.

