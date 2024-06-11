Зеленський назвав найбільшу стратегічну перевагу Росії

Станом на сьогодні, найбільшою стратегічною перевагою ворога над Україною є перевага в небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024.

"Станом на тепер, найбільша російська стратегічна перевага над Україною - це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор. Який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців", - заявив президент.

F-16 для України

Минулого року низка країн-членів Північноатлантичного альянсу прийняли рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16. Зокрема була погоджена підготовка наших пілотів для цих літаків. В кінці травня стало відомо, що перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Сполучених Штатах Америки (США).

За словами голови данського уряду Метте Фредріксен, Україна вже назабаром отримає перші винищувачі.

Тим часом Бельгія взяла на себе зобов'язання надати 30 одиниць F-16 нашій країні до 2028 року.

Масовані обстріли Росії

Варто також додати, що протягом останніх місяців Російська Федерація посилила масовані обстріли по території України. Зокрема під удари потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення графіків відключення. Питання посилення протиповітряної оборони стало ще більш гострішим.