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Зеленский назвал наибольшее стратегическое преимущество России

Вторник 11 июня 2024 12:15
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Зеленский назвал наибольшее стратегическое преимущество России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На сегодня наибольшим стратегическим преимуществом врага над Украиной является преимущество в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 года.

"По состоянию на сейчас, самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор. Который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизни украинцев", - заявил президент.

F-16 для Украины

В прошлом году ряд стран-членов Североатлантического альянса приняли решение о передаче Украине истребителей F-16. В частности, была согласована подготовка наших пилотов для этих самолетов. В конце мая стало известно, что первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Соединенных Штатах Америки (США).

По словам главы датского правительства Мэтте Фредриксен, Украина уже в скором времени получит первые истребители.

Тем временем Бельгия обязалась предоставить 30 единиц F-16 нашей стране до 2028 года.

Массированные обстрелы России

Стоит также добавить, что в течение последних месяцев Российская Федерация усилила массированные обстрелы по территории Украины. В частности под удары попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение графиков отключения. Вопрос усиления противовоздушной обороны стал еще более острым.

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Война в Украине Российская Федерация Владимир Зеленский
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