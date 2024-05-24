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В Аризоні перші українські пілоти завершили навчання на F-16

П'ятниця 24 травня 2024 03:01
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В Аризоні перші українські пілоти завершили навчання на F-16 Ілюстративне фото: українські пілоти завершили навчання на F-16 у США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За її словами, завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в українському небі.

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Ханніган не стала розповідати, скільки з них закінчили навчання або точну дату випуску "з міркувань їхньої безпеки".

Також відомо, що зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, ще у 2023 році союзники України створили авіаційну коаліцію. У її рамках Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії та інших партнерів.

Для цього було організовано навчання українських пілотів на F-16. Згодом у США заявили, що перші F-16 прибудуть в Україну вже з навченими пілотами та технічним персоналом.

Також днями стало відомо, що до України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні винищувачів F-16.

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