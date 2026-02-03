ua en ru
Справа про замах на Зеленського: поляка визнали шпигуном російської розвідки

Польща, Вівторок 03 лютого 2026 16:52
Справа про замах на Зеленського: поляка визнали шпигуном російської розвідки Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

У Польщі визнали винним у шпигунстві на користь розвідки РФ 50-річного чоловіка, який у 2024 році допомагав в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника координатора спецслужб країни Яцека Добжинського.

Читайте також: Готували замахи на військових та їхні сім'ї: в Одесі знешкодили агентурну мережу РФ

Згідно з даними слідства, поляк раніше заявляв про бажання працювати на російську розвідку та виконувати її завдання. Зокрема, він мав передавати РФ дані щодо охорони аеропорту Жешув-Ясьонка для планування замаху на Зеленського.

Крім того, чоловік заявляв про готовність приєднатися до ПВК "Вагнер" та військової частини Головного розвідувального управління РФ.

Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Що відомо про замах на Зеленського

Нагадаємо, у червні 2025 року тодішній голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про те, що на Володимира Зеленського готували замах у Польщі.

Підозрюваним виявився поляк, військовий пенсіонер, якого спецслужби РФ завербували десятки років тому. Чоловік "свято вірив" в ідею СРСР, тому Москва його й активізувала у своїх цілях.

Метою поляка було фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту "Жешув". Для цього розглядалося кілька варіантів: за допомогою FPV-дрона або снайперського комплексу, однак спробу замаху зірвали співробітники СБУ разом із польськими правоохоронцями.

Крім того, Малюк повідомляв тоді про ще одну спробу замаху на Зеленського, якій запобігли 2024 року. Його готували співробітники держохорони, які працюють на службу ФСБ. Вони також хотіли усунути тодішнього главу української розвідки Кирила Буданова.

Зазначимо, Володимир Зеленський раніше підтверджував, що на нього здійснювали замахи на початку повномасштабної війни. За його словами, під час однієї з таких спроб усередині будівлі Офісу президента загинули люди.

