Зеленський назвав країни, у яких точно є запаси ракет для Patriot

У партнерів є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща.
Як передає РБК-Україна, пре це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної прессконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.
"У кого є (ракети - ред.)? У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти. При всій повазі і вдячності до Німеччини, вона дійсно допомагала. І Польща допомагала. Але ми кажемо, хто може дати. Я вам кажу відверто", - сказав президент.
Також, за його словами, Україні допомагають ракетами Нідерланди і Нордичні країни. Однак президент не назвав кількість.
Водночас Зеленський зазначив, що Південна Корея та Японія також могли б допомогти з ППО, але вони не роблять цього через своє внутрішнє законодавство.
Також Україна хотіла б отримати системи ППО від Ізраїлю і готова була навіть купити їх , але поки такої можливості немає.
Нагадаємо, цієї ночі українські сили ППО вкотре не змогли відбити нічну атаку Росії балістикою, адже в Україні дефіцит ракет для системи ППО Patriot.
Раніше президент України Володимир Зеленський дорікнув партнерам, які не поспішають допомогати з антибалістикою.
Він також заявив, що постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. Хоча у партнерів вони є.
Зеленський також припустив, що Україна може отримувати менше ракет до ППО через спроби Заходу зробити її більш поступливою.
А вже сьогодні президент повідомив, що Україна та США домовилися про щомісячне постачання Києву ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.