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Скільки зброї може виробляти Україна на сьогодні: відповідь Зеленського

Україна, Четвер 12 червня 2025 17:02
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Скільки зброї може виробляти Україна на сьогодні: відповідь Зеленського Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні Україна має можливість виробляти зброю на суму близько 30 мільярдів доларів на рік. Проте ця потужність використовується лише на 60%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зеленський зауважив, що наразі Україна використовує лише близько 60% свого виробничого потенціалу, залишаючи приблизно 40% невикористаними. За його словами, це з одного боку добре, адже свідчить про зростання можливостей навіть під час війни.

"Але з іншого, якщо у вас немає фінансування і замовлень, коли вам не треба чекати роками, що дуже важливо. Ми вдячні за будь-яке фінансування, але коли ви втрачаєте час, ви втрачаєте технології і ворог може наздогнати", - зауважив він.

Водночас президент наголосив, що Україна готова налагодити партнерське виробництво з Німеччиною, тому що Німеччина, за його словами, одна з країн, яка "це розуміє, знає правила і завжди робить, що говорить".

Зеленський також зазначив, що Україна не може ділитися технологіями з усіма партнерами, тому що знає про ризики, які йдуть звідти, звідки агресія може повернутися.

"Тому ми потребуємо тих, кому можемо довіряти й ми довіряємо Німеччині. Вони матимуть технології, у нас буде спільне виробництво... Але на майбутнє це буде добре для обох країн. Це не лише про Німеччину, не про ваш бюджет, але у нас вже на сьогодні є можливість використовувати наші можливості приблизно на 30 млрд доларів", - підсумував президент.

Допомога Україні від Німеччини

Зауважимо, що Німеччина надає Києву масштабну допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Берлін вже передав сучасне озброєння:

  • системи ППО IRIS-T,
  • зенітно-ракетні комплекси Patriot,
  • танки Leopard 2,
  • бронетехніку,
  • боєприпаси,
  • та інше військове спорядження.

Ба більше, зазначимо, що під час останнього засідання "Рамштайн" Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги. До його складу входять зокрема:

  • фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні;
  • передачу систем ППО, зброї та боєприпасів.

Зазначимо також, що Пісторіус сьогодні на пресконференції поставив крапку в чутках щодо постачання Taurus в Україну.

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Володимир Зеленський
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