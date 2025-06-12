Скільки зброї може виробляти Україна на сьогодні: відповідь Зеленського

Зеленський зауважив, що наразі Україна використовує лише близько 60% свого виробничого потенціалу, залишаючи приблизно 40% невикористаними. За його словами, це з одного боку добре, адже свідчить про зростання можливостей навіть під час війни.

"Але з іншого, якщо у вас немає фінансування і замовлень, коли вам не треба чекати роками, що дуже важливо. Ми вдячні за будь-яке фінансування, але коли ви втрачаєте час, ви втрачаєте технології і ворог може наздогнати", - зауважив він.

Водночас президент наголосив, що Україна готова налагодити партнерське виробництво з Німеччиною, тому що Німеччина, за його словами, одна з країн, яка "це розуміє, знає правила і завжди робить, що говорить".

Зеленський також зазначив, що Україна не може ділитися технологіями з усіма партнерами, тому що знає про ризики, які йдуть звідти, звідки агресія може повернутися.

"Тому ми потребуємо тих, кому можемо довіряти й ми довіряємо Німеччині. Вони матимуть технології, у нас буде спільне виробництво... Але на майбутнє це буде добре для обох країн. Це не лише про Німеччину, не про ваш бюджет, але у нас вже на сьогодні є можливість використовувати наші можливості приблизно на 30 млрд доларів", - підсумував президент.