Зеленський назвав ключову тему переговорів з Трампом у Туреччині

Глава держави наголосив на важливості отримання Україною більшої кількості цих систем під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленський зазначив, що буде обговорювати різні теми з американським президентом. Він додав, що важливо знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.

"Це найважливіше питання, яке ми обговоримо. Для нас це нагальне питання", - сказав президент України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Варшава передала Україні ракети для ЗРК Patriot. Вони мають посилити українську протиповітряну оборону на тлі триваючих російських атак.

Сьогодні Нідерланди заявили, що вичерпали можливості для подальшої прямої військової підтримки України. Зокрема, міністерка оборони країни, відповідаючи на запитання щодо ракет для Patriot, зазначила, що Амстердам уже "досяг межі своїх можливостей".