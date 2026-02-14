Зеленський назвав ключову тему мирних переговорів у Женеві

Президент Володимир Зеленський заявив, що на мирних переговорах у Женеві наступного тижня, Україна, США та РФ обговорять, як працюватиме моніторингова місія у разі припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час спілкування з медіа в Мюнхені.
"По військовим аспектам - вони мають прийняти моніторингову місію, як вона працюватиме у випадку завершення війни, тобто моніторинг припинення вогню", - сказав президент.
Також Зеленський додав, що Україна буде підіймати тему енергетичного перемир'я, однак говорити публічно про це поки що не може.
Окрім того, глава держави анонсував, що сьогодні після зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо у нього відбудеться розмова із посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тобто, вони говоритимуть напередодні Женеви.
"Зараз секретар Рубіо. Далі за дві години проведемо call (дзвінок - ред) з Віткофом і Кушнером прямо звідси (з Мюнхену, - ред.)", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна буде робити все, щоб жодна зі сторін не могла звинуватити Київ в тому, що українська сторона не хоче закінчення війни.
"Ми не даємо таких дитячих пасів", - резюмував глава держави, маючи на увазі періодичні звинувачення на адресу України в тому, що вона нібито не хоче миру.
Нагадаємо, в січні та лютому в Абу-Дабі відбулися два раунди тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. За словами секретаря РНБО Рустема Умерова, на останній зустрічі сторони обговорили методи впровадження перемир'я та моніторингу припинення бойових дій.
Крім України, в Кремлі вчора анонсували третю зустріч, яка відбудеться в Женеві 17-18 лютого. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російську делегацію очолить помічник диктатора РФ Володимир Мединський.
Також РосЗМІ писали, що Володимир Путін відправить на переговори заступника глави МЗС Михайла Галузіна. Він, як відомо, є прихильником жорсткого курсу і агресивної зовнішньої політики.
Рустем Умеров вчора написав, що президент Володимир Зеленський вже затвердив склад української команди. Делегацію представлятимуть ті ж люди, що і на переговорах в Абу-Дабі.
До слова, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленському доведеться приступити до дій щодо мирного процесу, інакше він "втратить прекрасну можливість". Американський лідер вірить, що РФ хоче досягнути угоди.
Як відомо, президент України публічно заявив, що США хочуть закінчити війну до червня 2026 року. Також у ЗМІ днями була інформація, що Україна нібито вже почала підготовку до виборів і референдуму в травні, а за даними Reuters, укладення мирної угоди з РФ можливе вже в березні.