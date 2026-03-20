ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський назвав ключовий пріоритет України у війні проти РФ

12:06 20.03.2026 Пт
2 хв
Чи може бути щось важливішим за збереження територій?
aimg Костянтин Широкун
Зеленський назвав ключовий пріоритет України у війні проти РФ Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Для України у війні проти Російської Федерації найважливіше – це люди, території також важливі, але це друге питання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю блогеру Максу Клименку.

Читайте також: Зеленський: делегація України їде на мирні переговори у США, але не в повному складі

"Росія не перемагає. Вони не досягли жодної цілі, як відходили з самого початку. Вони хотіли повністю окупувати Донбас, але не отримали цього. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Вони також цього не отримали", - зазначив Зеленський.

За його словами, тепер вони втрачають щомісячно від 30 до 35 тисяч власних військових.

"Люди номер один. Земля – це друге питання. Але люди – люди найважливіше", - підкреслив глава держави.

Він також підкреслив, що якщо взяти останній рік-два, у ЗСУ майже ті самі позиції. Тільки втрати зростають.

"Росіяни не можуть прорвати наші оборонні лінії, хоча вони намагаються це зробити щодня. Ось чому така позиція на полі бою не дає їм перемоги. Ось чому вони намагаються створити хаос ракетами по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - додав президент України.

Зеленський також зазначив, що Україна сьогодні "номер один" у сфері безпеки, адже немає жодної країни у світі, яка могла б справді знищити, наприклад, за один день 500 іранських дронів.

Раніше Зеленський заявив, що є п'ять причин, чому РФ на наступних переговорах може відчувати себе сильнішою.

Він також наголосив, що країна-агресорка бачить активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, тому вона може подумати, що й Київ зіткнеться з їхньою нестачею.

Президент України в інтерв’ю BBC заявив, що має "дуже погане передчуття" щодо нового раунду мирних переговорів із РФ. Занепокоєння пов’язане з тим, що США перенесли фокус уваги з України на війну в Ірані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Збройні сили України Вторгнення Росії до України
Новини
Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО