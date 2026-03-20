Зеленський назвав ключовий пріоритет України у війні проти РФ

Для України у війні проти Російської Федерації найважливіше – це люди, території також важливі, але це друге питання.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю блогеру Максу Клименку.

"Росія не перемагає. Вони не досягли жодної цілі, як відходили з самого початку. Вони хотіли повністю окупувати Донбас, але не отримали цього. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Вони також цього не отримали", - зазначив Зеленський.

За його словами, тепер вони втрачають щомісячно від 30 до 35 тисяч власних військових.

"Люди номер один. Земля – це друге питання. Але люди – люди найважливіше", - підкреслив глава держави.

Він також підкреслив, що якщо взяти останній рік-два, у ЗСУ майже ті самі позиції. Тільки втрати зростають.

"Росіяни не можуть прорвати наші оборонні лінії, хоча вони намагаються це зробити щодня. Ось чому така позиція на полі бою не дає їм перемоги. Ось чому вони намагаються створити хаос ракетами по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - додав президент України.

Зеленський також зазначив, що Україна сьогодні "номер один" у сфері безпеки, адже немає жодної країни у світі, яка могла б справді знищити, наприклад, за один день 500 іранських дронів.