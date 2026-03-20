Зеленский назвал ключевой приоритет Украины в войне против РФ

12:06 20.03.2026 Пт
Может ли быть что-то важнее сохранения территорий?
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Для Украины в войне против Российской Федерации самое важное - это люди, территории также важны, но это второй вопрос.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью блогеру Максу Клименко.

"Россия не побеждает. Они не достигли ни одной цели, как отходили с самого начала. Они хотели полностью оккупировать Донбасс, но не получили этого. И, конечно, они хотели оккупировать столицу. Они также этого не получили", - отметил Зеленский.

По его словам, теперь они теряют ежемесячно от 30 до 35 тысяч собственных военных.

"Люди номер один. Земля - это второй вопрос. Но люди - люди самое важное", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что если взять последний год-два, у ВСУ почти те же позиции. Только потери растут.

"Россияне не могут прорвать наши оборонительные линии, хотя они пытаются это сделать ежедневно. Вот почему такая позиция на поле боя не дает им победы. Вот почему они пытаются создать хаос ракетами по энергетической и гражданской инфраструктуре", - добавил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина сегодня "номер один" в сфере безопасности, ведь нет ни одной страны в мире, которая могла бы действительно уничтожить, например, за один день 500 иранских дронов.

Ранее Зеленский заявил, что есть пять причин, почему РФ на следующих переговорах может чувствовать себя сильнее.

Он также отметил, что страна-агрессор видит активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, поэтому она может подумать, что и Киев столкнется с их нехваткой.

Президент Украины в интервью BBC заявил, что имеет "очень плохое предчувствие" относительно нового раунда мирных переговоров с РФ. Беспокойство связано с тем, что США перенесли фокус внимания с Украины на войну в Иране.

