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У Росії вистачає ракет на кілька масованих обстрілів щомісяця, - Зеленський

19:30 03.06.2026 Ср
2 хв
Скільки балістичних ракет щомісяця здатна виробляти Росія?
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ виготовляє 120 балістичних ракет щомісяця (armyinform.com.ua)

Російська Федерація щомісяця здатна виробляти близько 120 балістичних ракет. На додачу до інших типів озброєння, це дозволяє їй регулярно здійснювати масштабні масовані атаки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників засідання Ради Україна - НАТО в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

Деталі ракетної загрози

За словами президента, високі темпи виробництва балістики в Росії створюють постійну небезпеку для українських міст.

"Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що на сьогоднішній день саме цей чинник є критичним для безпеки країни. "Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося", - додав він.

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Інтенсивність ударів РФ

Президент також нагадав про масштабні комбіновані удари, яких зазнала Україна напередодні, де ворог застосував сотні засобів повітряного нападу.

"Учора лише внаслідок однієї масованої атаки Росія вбила 23 людини в нашій країні, серед них були діти. Росіяни застосували велику кількість дронів - понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня", - резюмував Зеленський, додаючи, що найнебезпечнішою загрозою є ракети.

Виробництво ракет та дронів в РФ

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що станом на літо 2025 року Росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу. Зокрема, її запаси включали до 500 балістичних ракет "Іскандер-М", близько 300 крилатих ракет "Іскандер-К", а також сотні ракет Х-101, Х-22/Х-32, "Калібрів" та до 150 гіперзвукових "Кинжалів".

Крім того, на озброєнні Москви перебували тисячі ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів, а щомісячні темпи виробництва ракет розвідка оцінювала у близько 195 одиниць.

Водночас у червні 2026 року президент Володимир Зеленський після доповіді ГУР застерігав, що Росія планує зосередити майбутні атаки на конкретних оборонних компаніях.

За словами глави держави, Кремль вважає стратегічною загрозою спроможність України самостійно розвивати ракетні технології, зокрема виробляти власну балістику та перехоплювачі для неї.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в УкраїніРакети