У Росії вистачає ракет на кілька масованих обстрілів щомісяця, - Зеленський

Деталі ракетної загрози

За словами президента, високі темпи виробництва балістики в Росії створюють постійну небезпеку для українських міст.

"Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що на сьогоднішній день саме цей чинник є критичним для безпеки країни. "Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося", - додав він.

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Інтенсивність ударів РФ

Президент також нагадав про масштабні комбіновані удари, яких зазнала Україна напередодні, де ворог застосував сотні засобів повітряного нападу.

"Учора лише внаслідок однієї масованої атаки Росія вбила 23 людини в нашій країні, серед них були діти. Росіяни застосували велику кількість дронів - понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня", - резюмував Зеленський, додаючи, що найнебезпечнішою загрозою є ракети.