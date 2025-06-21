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Скільки ракет і дронів має Росія: ГУР розкрило запаси та темпи виробництва

Субота 21 червня 2025 10:56
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Скільки ракет і дронів має Росія: ГУР розкрило запаси та темпи виробництва Фото: Росія накопичила майже 2 тисячі ракет і тисячі ударних дронів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Уляна Безпалько

Станом на 15 червня 2025 року Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали".

Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.

Крім того, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів, повідомляє українська воєнна розвідка (ГУР).

Основні запаси ракет РФ включають:

  • до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";
  • до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";
  • до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
  • до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
  • понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";
  • до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" на винищувачах МіГ-31К;
  • до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

За даними ГУР, Росія виробляє до 195 ракет щомісяця, зокрема:

  • до 60 ракет "Іскандер-М";
  • до 20 "Іскандер-К";
  • до 60 "Х-101";
  • до 10 модернізованих Х-32;
  • до 30 "Калібрів";
  • до 15 "Кинжалів".

Виробництво дронів

За даними воєнної розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

За оцінкою ГУР, РФ здатна виробляти до 170 таких дронів на добу - ударних та імітаторів.

При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БПЛА до 190 одиниць на день.

Нагадаємо, що РФ дедалі частіше використовує на полі бою в Україні швидкі мотоцикли та всюдиходи. Запасів танків і бронетехніки у країни-агресора може вистачити максимум до кінця поточного року.

Аналітики послалися на джерело в соцмережах, яке стежить за обладнанням на російських військових складах за допомогою супутникових знімків.

На складах РФ зберігається 46% її довоєнних запасів танків, а також 42% таких запасів БМП і 48% запасів БТР.

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Новини
Скільки ракет і дронів має Росія: ГУР розкрило запаси та темпи виробництва
Скільки ракет і дронів має Росія: ГУР розкрило запаси та темпи виробництва
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