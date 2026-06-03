У России хватает ракет на несколько массированных обстрелов ежемесячно, - Зеленский

Детали ракетной угрозы

По словам президента, высокие темпы производства баллистики в России создают постоянную опасность для украинских городов.

"Россия имеет способность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день именно этот фактор является критическим для безопасности страны. "Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся", - добавил он.

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Интенсивность ударов РФ

Президент также напомнил о масштабных комбинированных ударах, которым подверглась Украина накануне, где враг применил сотни средств воздушного нападения.

"Вчера только в результате одной массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети. Россияне применили большое количество дронов - более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня", - резюмировал Зеленский, добавляя, что самой опасной угрозой являются ракеты.