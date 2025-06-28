ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський назвав головне у роботі з новим президентом Польщі та згадав Путіна

Україна, Субота 28 червня 2025 16:59
UA EN RU
Зеленський назвав головне у роботі з новим президентом Польщі та згадав Путіна Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна та Польща повинні зберегти тісні відносини під час каденції наступного польського президента. А головним питанням співпраці стане можливість зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський не виключив, що буде відвідувати Польщу із візитами за президентства Кароля Навроцького, який змінить Дуду на цій посаді. Не проти він і запросити Навроцького в Україну.

"Авжеж будемо запрошувати нового президента в Україну і з радістю, якщо буде запрошувати й мене в Польщу. Я завжди на такі запрошення позитивно реагую", - зазначив Зеленський.

Український президент додав, що Київ та Варшава - "добрі сусіди", а головним питанням у співпраці двох країн стане протистояння загрозі від Путіна.

"Це найголовніше завдання між усіма іншими питаннями, які є між нами, добрими сусідами. Головне, я вважаю, - це те, що несе агресію. І те, за що ми боремось: свій суверенітет і незалежність. Це виборюють люди ціною високих втрат, довгих років, а втратити можна швидко. Тому в цьому дуже важливою є єдність між нами та Польщею", - резюмував Зеленський.

Чинний польський президент, зі свого боку, припустив, що Навроцький може змінити своє ставлення до відносин з Україною після того, як вступить на посаду. Дуда сказав, що вже говорив зі своїм наступником з цього приводу.

"Зі столу президента світ виглядає трошки по-іншому, ніж з позиції кожного політика Польщі, а особливо з позиції кандидата на пост президента на виборах. Можна побачити речі, які з інших місць не видно. І це місце сидіння дуже часто впливає на бачення", - пояснив він.

Візит Дуди до Києва

Польський президент Анджей Дуда 28 червня відвідав Україну з прощальним візитом. Він обіймав пост президента Польщі з 2015 року. Він був президентом два терміни поспіль. Наступником Дуди на посаді президента Польщі стане Кароль Навроцький. Він має вступити на посаду 6 серпня.

Зеленський під час візиту Дуди нагородив польського президента. Він вручив йому Орден Свободи - найвищий орден України, яким можуть нагороджуватися іноземні громадяни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польща
Новини
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу