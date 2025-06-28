Зеленський назвав головне у роботі з новим президентом Польщі та згадав Путіна

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, повідомляє РБК-Україна .

Зеленський не виключив, що буде відвідувати Польщу із візитами за президентства Кароля Навроцького, який змінить Дуду на цій посаді. Не проти він і запросити Навроцького в Україну.

"Авжеж будемо запрошувати нового президента в Україну і з радістю, якщо буде запрошувати й мене в Польщу. Я завжди на такі запрошення позитивно реагую", - зазначив Зеленський.

Український президент додав, що Київ та Варшава - "добрі сусіди", а головним питанням у співпраці двох країн стане протистояння загрозі від Путіна.

"Це найголовніше завдання між усіма іншими питаннями, які є між нами, добрими сусідами. Головне, я вважаю, - це те, що несе агресію. І те, за що ми боремось: свій суверенітет і незалежність. Це виборюють люди ціною високих втрат, довгих років, а втратити можна швидко. Тому в цьому дуже важливою є єдність між нами та Польщею", - резюмував Зеленський.

Чинний польський президент, зі свого боку, припустив, що Навроцький може змінити своє ставлення до відносин з Україною після того, як вступить на посаду. Дуда сказав, що вже говорив зі своїм наступником з цього приводу.

"Зі столу президента світ виглядає трошки по-іншому, ніж з позиції кожного політика Польщі, а особливо з позиції кандидата на пост президента на виборах. Можна побачити речі, які з інших місць не видно. І це місце сидіння дуже часто впливає на бачення", - пояснив він.