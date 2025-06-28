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Зеленский назвал главное в работе с новым президентом Польши и вспомнил Путина

Украина, Суббота 28 июня 2025 16:59
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Зеленский назвал главное в работе с новым президентом Польши и вспомнил Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина и Польша должны сохранить тесные отношения во время каденции следующего польского президента. А главным вопросом сотрудничества станет возможность остановить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, сообщает РБК-Украина.

Зеленский не исключил, что будет посещать Польшу с визитами при президентстве Кароля Навроцкого, который сменит Дуду на этом посту. Не против он и пригласить Навроцкого в Украину.

"Конечно будем приглашать нового президента в Украину и с радостью, если будет приглашать и меня в Польшу. Я всегда на такие приглашения положительно реагирую", - отметил Зеленский.

Украинский президент добавил, что Киев и Варшава - "хорошие соседи", а главным вопросом в сотрудничестве двух стран станет противостояние угрозе от Путина.

"Это самая главная задача между всеми другими вопросами, которые есть между нами, добрыми соседями. Главное, я считаю, - это то, что несет агрессию. И то, за что мы боремся: свой суверенитет и независимость. За это борются люди ценой высоких потерь, долгих лет, а потерять можно быстро. Поэтому в этом очень важно единство между нами и Польшей", - резюмировал Зеленский.

Действующий польский президент, со своей стороны, предположил, что Навроцкий может изменить свое отношение к отношениям с Украиной после того, как вступит в должность. Дуда сказал, что уже говорил со своим преемником по этому поводу.

"Со стола президента мир выглядит немножко по-другому, чем с позиции каждого политика Польши, а особенно с позиции кандидата на пост президента на выборах. Можно увидеть вещи, которые с других мест не видны. И это место сидения очень часто влияет на видение", - пояснил он.

Визит Дуды в Киев

Польский президент Анджей Дуда 28 июня посетил Украину с прощальным визитом. Он занимал пост президента Польши с 2015 года. Он был президентом два срока подряд. Преемником Дуды на посту президента Польши станет Кароль Навроцкий. Он должен вступить в должность 6 августа.

Зеленский во время визита Дуды наградил польского президента. Он вручил ему Орден Свободы - высший орден Украины, которым могут награждаться иностранные граждане.

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