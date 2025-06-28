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Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Київ, Субота 28 червня 2025 12:50
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Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи Фото: Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський нагородив чинного президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи. Дуда сьогодні, 28 червня, перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №439, опублікований на сайті Офісу президента.

Як зазначається в указі, Дуда був нагороджений орденом за Свободу за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Орден за Свободу - це державна нагорода України, якою нагороджуються як громадяни, так й іноземці за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії, відстоюванні конституційних прав і свобод тощо.

Орден Свободи є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства. Станом на 23 серпня 2024 року є 28 іноземців-кавалерів ордена Свободи.

Дуда в Україні

У День Конституції України, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва.

Це його прощальний візит до України, оскільки у серпні Дуда залишить пост президента. На цій посаді його замінить Кароль Навроцький, який вступить на посаду 6 серпня.

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Володимир Зеленський Анджей Дуда
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