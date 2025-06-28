Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Президент Володимир Зеленський нагородив чинного президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи. Дуда сьогодні, 28 червня, перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №439, опублікований на сайті Офісу президента.

Як зазначається в указі, Дуда був нагороджений орденом за Свободу за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Орден за Свободу - це державна нагорода України, якою нагороджуються як громадяни, так й іноземці за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії, відстоюванні конституційних прав і свобод тощо.

Орден Свободи є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства. Станом на 23 серпня 2024 року є 28 іноземців-кавалерів ордена Свободи.