Дуда приїхав до Києва з прощальним візитом

Президент Польщі Анджей Дуда у День Конституції України, 28 червня, приїхав до Києва. Це його прощальний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Глава МЗС зустрів Дуду на Центральному залізничному вокзалі у Києві зранку 28 червня. "Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною", - зазначив Сибіга. Анджей Дуда приїхав до України у символічну дату - День Конституції. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Фото: Дуда приїхав до Києва (x.com/andrii_sybiha)