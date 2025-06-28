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Дуда приїхав до Києва з прощальним візитом

Київ, Субота 28 червня 2025 10:43
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Дуда приїхав до Києва з прощальним візитом Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда у День Конституції України, 28 червня, приїхав до Києва. Це його прощальний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Глава МЗС зустрів Дуду на Центральному залізничному вокзалі у Києві зранку 28 червня.

"Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною", - зазначив Сибіга.

Анджей Дуда приїхав до України у символічну дату - День Конституції. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Фото: Дуда приїхав до Києва (x.com/andrii_sybiha)

Варто зазначити, що це найімовірніше прощальний візит Анджея Дуди до України. У серпні він покине пост президента Польщі.

На початку червня Володимир Зеленський запросив Анджея Дуду до України до завершення його повноважень. Той підтвердив, що приїде з прощальним візитом.

Анджей Дуда обіймав пост президента Польщі з 2015 року. Він був президентом два терміни поспіль. Наступником Дуди на посаді президента Польщі стане Кароль Навроцький. Він має вступити на посаду 6 серпня.

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Київ Україна Польща Анджей Дуда Візит в Україну
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