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Зеленський назвав формат зустрічі з Путіним, від якого буде складніше відмовитися

22:13 15.06.2026 Пн
2 хв
В якій країні розглядається можливість зустрічі лідерів країн?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Український та американський президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили можливість організації зустрічі із російським диктатором у США в певному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Учора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу. Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск", - сказав глава держави.

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Зеленський нагадав, що главі Кремля пропонували зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення щодо завершення повномасштабної війни, але Путін цього не хоче.

"Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче", - зазначив президент України.

Пропозиція зустрічі Зеленського з Путіним

Нагадаємо, 4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до російського диктатора, у якому запропонував провести зустріч у третій країні задля досягнення домовленостей про тривалий мир.

В ОП усвідомлювали, що глава Кремля навряд чи піде на конструктивний діалог, однак звернення було спрямоване одразу на кілька аудиторій - самого Путіна, представників російських еліт та міжнародних партнерів України.

У відповідь Путін розкритикував ініціативу Зеленського, поскаржившись на нібито "грубий тон" листа. Водночас він відмовився від особистих переговорів, заявивши, що "не бачить у них сенсу".

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Путін утратив можливість вийти з війни, яка, за його словами, дедалі більше обертається провалом для Росії, а міжнародний тиск на Москву лише зростатиме.

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