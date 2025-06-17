Україна скликає Радбез ООН через нічну атаку Росії
Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з нічною атакою Росії 17 червня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це "Укрінформу" розповів постійний представник України при ООН Андрій Мельник.
"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання Радбезу у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", - повідомив Мельник.
Постпред України при ООН зазначив, що лише цієї ночі російська масована атака забрала життя багатьох киян, понад сто зазнали поранень, вщент зруйновані житлові будинки.
"Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", - наголосив він.
Мельник додав, що у вівторок проведе зустріч із президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки відповідно до Статуту ООН.
"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", - зазначив він.
Обстріл України 17 червня
Нагадаємо, в ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши майже 500 ударних дронів та десятки ракет.
Внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі Києва обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.
Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.
Внаслідок удару по столиці загинули 10 людей, понад сотня поранених.
Також сьогодні вранці російські війська завдали масованого удару по Одесі з використанням ударних безпілотників. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура.
Глава Одеської ОВА повідомив про масштабні пошкодження: зазнали руйнувань житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. У кількох місцях спалахнули пожежі.
Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще понад 20 - поранені.
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