Україна скликає Радбез ООН через нічну атаку Росії

Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з нічною атакою Росії 17 червня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це "Укрінформу" розповів постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"Щойно я підписав лист на президента Ради Безпеки ООН із проханням якнайшвидше скликати засідання Радбезу у звʼязку з ескалацією ракетного терору Росії проти мирних мешканців України", - повідомив Мельник.

Постпред України при ООН зазначив, що лише цієї ночі російська масована атака забрала життя багатьох киян, понад сто зазнали поранень, вщент зруйновані житлові будинки.

"Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", - наголосив він.

Мельник додав, що у вівторок проведе зустріч із президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт, щоб детально обговорити подальші кроки відповідно до Статуту ООН.

"Сподіваюся, члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії. Час покласти край безкарності Кремля", - зазначив він.