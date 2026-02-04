UA

Зеленський назвав єдину людину, якої боїться Путін

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін боїться тільки одну людину у світі. Він боїться американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Читайте також: Перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився: всі деталі.

"Путін не боїться європейців. Путін боїться лише Трампа, це факт. Що Трамп має сказати Путіну, це не моя справа", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що президент США хоче завершити війну в Україні шляхом компромісу. Але Україна, попри підтримку пропозицій США, не піде на компроміс щодо власного суверенітету.

Зеленський також нагадав журналістам промову, яку він виголосив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Суть її в тому, що демократія нездатна перемогти Путіна, оскільки диктатор РФ не поважає правила.

"Демократія не може перемогти Володимира Путіна, який не поважає правил війни", - резюмував він.

Зазначимо, тим часом в США заявили, що прогрес у переговорах між Україною та Росією нібито є значним, проте найбільш складні питання досі залишаються невирішеними. Це може затримати досягнення остаточної мирної угоди на невизначений час.

4 лютого в Абу-Дабі пройшов другий раунд переговорів за участі України, РФ та США. Про початок переговорів стало відомо близько 12:00 за Києвом. Самі переговори тривали кілька годин, а 5 лютого очікується продовження роботи делегацій.

