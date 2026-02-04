Зеленський назвав єдину людину, якої боїться Путін

"Путін не боїться європейців. Путін боїться лише Трампа, це факт. Що Трамп має сказати Путіну, це не моя справа", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що президент США хоче завершити війну в Україні шляхом компромісу. Але Україна, попри підтримку пропозицій США, не піде на компроміс щодо власного суверенітету.

Зеленський також нагадав журналістам промову, яку він виголосив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Суть її в тому, що демократія нездатна перемогти Путіна, оскільки диктатор РФ не поважає правила.

"Демократія не може перемогти Володимира Путіна, який не поважає правил війни", - резюмував він.