Зеленский назвал единственного человека, которого боится Путин

"Путин не боится европейцев. Путин боится только Трампа, это факт. Что Трамп должен сказать Путину, это не мое дело", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что президент США хочет завершить войну в Украине путем компромисса. Но Украина, несмотря на поддержку предложений США, не пойдет на компромисс относительно собственного суверенитета.

Зеленский также напомнил журналистам речь, которую он произнес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Суть ее в том, что демократия неспособна победить Путина, поскольку диктатор РФ не уважает правила.

"Демократия не может победить Владимира Путина, который не уважает правила войны", - резюмировал он.