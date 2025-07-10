Зеленський назвав двох "справжніх союзників" Путіна та закликав діяти

Російський диктатор Володимира Путін покладається лише на двох союзників у війні проти України - терор і зиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.
"Путін має лише двох справжніх "союзників" – терор і зиму. Ми маємо реагувати на обидва", - наголосив Зеленський.
На конференції з відновлення України президент підкреслив важливість інвестицій у сектор енергетики, який Росія намагається вразити щозими.
"На цій конференції представлено понад 500 компаній. Готові до підписання близько 200 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Все це має бути повністю реалізовано. І, будь ласка, давайте також зосередимося на енергетиці", - заявив він.
Зауважимо, що минулу зиму Україна закінчила з історично низькими запасами газу. А отже, щоб підготуватися до наступної, "Нафтогаз" має імпортувати значні обсяги ресурсу.
Для цього наразі є вся необхідна інфраструктура, єдине питання - це гроші. Про те, де "Нафтогаз" планує брати кошти для закупівлі газу, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Не на останньому місці під час підготовки до зими в Україні є й питання електроенергетики.
Зокрема голова представництва Секретаріату Енергетичного Співтовариства в Україні Олексій Оржель під час засідання Комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради зазначив, що для підготовки до зими треба спростити імпорт енергетичного обладнання.
Зауважимо також, що минулого місяця Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України ухвалила нові Правила користування тепловою енергією.
А отже, тепло українцям взимку постачатимуть за новими правилами.
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