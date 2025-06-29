Для підготовки до зими треба спростити імпорт енергетичного обладнання, - Енергоспівтовариство

Верховна Рада України має забезпечити надання податкових пільг на імпорт обладнання для відновлення енергетики. Відсутність пільг погіршує підготовку до зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови представництва Секретаріату Енергетичного Співтовариства в Україні Олексія Оржеля під час засідання Комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради.

"З точки зору розгляду штабу підготовки до зими. Я би хотів заручитися підтримкою народних депутатів щодо виключення оподаткування податком на додану вартість тих, того обладнання, яке буде надаватися в рамках Фонду підтримки енергетики", - сказав Оржель.

Він зазначив, що скасування сплати ПДВ дозволить привезти більше обладнання для енергетики, оскільки його вартість зменшиться.

"Ми, фактично, за ці гроші просто дамо більше необхідного обладнання українським енергетичним компаніям", - пояснив Оржель.

Він підкреслив, що донори говорять, що в них не закладається сплачування податків в рамках донорської допомоги, а дія норми про скасування ПДВ для обладнання енергетики триває лише до кінця 2025 року.

За його словами, донори готують бюджет на наступний рік і підтримка депутатів є дуже важливою для забезпечення максимального обсягу імпорту обладнання для енергетики в умовах війни.

