Зеленский назвал двух "настоящих союзников" Путина и призвал действовать

Подготовка к зиме в Украине

Заметим, что прошлую зиму Украина закончила с исторически низкими запасами газа. А значит, чтобы подготовиться к следующей, "Нафтогаз" должен импортировать значительные объемы ресурса.

Для этого сейчас есть вся необходимая инфраструктура, единственный вопрос - это деньги. О том, где "Нафтогаз" планирует брать средства для закупки газа, можно узнать в материале РБК-Украина.

Не на последнем месте при подготовке к зиме в Украине есть и вопросы электроэнергетики.

В частности глава представительства Секретариата Энергетического Сообщества в Украине Алексей Оржель во время заседания Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады отметил, что для подготовки к зиме надо упростить импорт энергетического оборудования.

Заметим также, что в прошлом месяце Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины приняла новые Правила пользования тепловой энергией.

А значит, тепло украинцам зимой будут поставлять по новым правилам.

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