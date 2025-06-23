Тепло українцям взимку постачатимуть за новими правилами

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України ухвалила нові Правила користування тепловою енергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Окремий розділ стосується впровадження конкуренції у системі теплопостачання, зокрема для незалежних виробників тепла. Це має дати можливість більш гнучко формувати умови роботи систем централізованого опалення.

Також правила містять шаблони типових договорів: купівлі-продажу, транспортування та постачання теплової енергії.

Правила запроваджують гарантії доступу до систем теплопостачання для споживачів. Вони мають запобігти зловживанням з боку монополістів, зокрема теплотранспортуючих компаній, йдеться в повідомленні.

Мораторій

Згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Підготовка уряду до зими

Наприкінці травня Кабмін створив Штаб з підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років. Його очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Крім того, в червні Кабінет міністрів затвердив комплекс заходів із підготовки до опалювального сезону. Йдеться про ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень.

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