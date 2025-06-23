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Тепло українцям взимку постачатимуть за новими правилами

Україна, Понеділок 23 червня 2025 15:04
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Тепло українцям взимку постачатимуть за новими правилами Фото: Тепло в Україні постачатимуть за новими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України ухвалила нові Правила користування тепловою енергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Що передбачають нові правила

Правила запроваджують гарантії доступу до систем теплопостачання для споживачів. Вони мають запобігти зловживанням з боку монополістів, зокрема теплотранспортуючих компаній, йдеться в повідомленні.

У документі чітко прописані:

  • права та обов’язки користувачів;
  • порядок вирішення спорів;
  • особливості розрахунків за тепло, у тому числі втрати в мережах і витоки теплоносія;
  • принципи обліку теплової енергії;
  • умови для перерахунку вартості при порушенні договорів.

Також правила містять шаблони типових договорів: купівлі-продажу, транспортування та постачання теплової енергії.

Окремий розділ стосується впровадження конкуренції у системі теплопостачання, зокрема для незалежних виробників тепла. Це має дати можливість більш гнучко формувати умови роботи систем централізованого опалення.

Мораторій

Згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:

  • послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
  • послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Підготовка уряду до зими

Наприкінці травня Кабмін створив Штаб з підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років. Його очолить віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Крім того, в червні Кабінет міністрів затвердив комплекс заходів із підготовки до опалювального сезону. Йдеться про ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень.

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