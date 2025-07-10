Зеленський назвав двох "справжніх союзників" Путіна та закликав діяти

Російський диктатор Володимира Путін покладається лише на двох союзників у війні проти України - терор і зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Путін має лише двох справжніх "союзників" – терор і зиму. Ми маємо реагувати на обидва", - наголосив Зеленський. На конференції з відновлення України президент підкреслив важливість інвестицій у сектор енергетики, який Росія намагається вразити щозими. "На цій конференції представлено понад 500 компаній. Готові до підписання близько 200 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Все це має бути повністю реалізовано. І, будь ласка, давайте також зосередимося на енергетиці", - заявив він.