Зеленский назвал двух "настоящих союзников" Путина и призвал действовать
Российский диктатор Владимира Путин полагается только на двух союзников в войне против Украины - террор и зиму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Путин имеет только двух настоящих "союзников" - террор и зиму. Мы должны реагировать на оба", - подчеркнул Зеленский.
На конференции по восстановлению Украины президент подчеркнул важность инвестиций в сектор энергетики, который Россия пытается поразить каждую зиму.
"На этой конференции представлено более 500 компаний. Готовы к подписанию около 200 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро. Все это должно быть полностью реализовано. И, пожалуйста, давайте также сосредоточимся на энергетике", - заявил он.
Подготовка к зиме в Украине
Заметим, что прошлую зиму Украина закончила с исторически низкими запасами газа. А значит, чтобы подготовиться к следующей, "Нафтогаз" должен импортировать значительные объемы ресурса.
Для этого сейчас есть вся необходимая инфраструктура, единственный вопрос - это деньги. О том, где "Нафтогаз" планирует брать средства для закупки газа, можно узнать в материале РБК-Украина.
Не на последнем месте при подготовке к зиме в Украине есть и вопросы электроэнергетики.
В частности глава представительства Секретариата Энергетического Сообщества в Украине Алексей Оржель во время заседания Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады отметил, что для подготовки к зиме надо упростить импорт энергетического оборудования.
Заметим также, что в прошлом месяце Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины приняла новые Правила пользования тепловой энергией.
А значит, тепло украинцам зимой будут поставлять по новым правилам.
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