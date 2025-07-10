Зеленский назвал двух "настоящих союзников" Путина и призвал действовать

Российский диктатор Владимира Путин полагается только на двух союзников в войне против Украины - террор и зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Путин имеет только двух настоящих "союзников" - террор и зиму. Мы должны реагировать на оба", - подчеркнул Зеленский. На конференции по восстановлению Украины президент подчеркнул важность инвестиций в сектор энергетики, который Россия пытается поразить каждую зиму. "На этой конференции представлено более 500 компаний. Готовы к подписанию около 200 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро. Все это должно быть полностью реализовано. И, пожалуйста, давайте также сосредоточимся на энергетике", - заявил он.