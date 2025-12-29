Зеленський назвав два питання у мирному плані, які залишаються неузгодженими

За словами глави держави, нині підготовлений 20-пунктний документ готовий приблизно на 90%. Неврегульованими залишаються лише два ключові пункти.

"Два питання лишаються. Це - Запорізька АЕС, як вона буде функціонувати. І питання територій. Це два питання, які залишилися саме в 20-пунктному документі", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що саме через відсутність домовленостей за цими пунктами повна фіналізація документа поки неможлива. Водночас президент підкреслив, що питання гарантій безпеки вже повністю узгоджене.

"Що стосується гарантій безпеки - на 100% усе готово. Ми лише обговорюємо деякі деталі щодо терміну дії гарантій", - додав Зеленський.