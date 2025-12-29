Зеленский назвал два вопроса в мирном плане, которые остаются несогласованными

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, о каких именно пунктах идет речь, когда президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения договоренностей по миру осталось один-два вопроса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов.
По словам главы государства, сейчас подготовленный 20-пунктный документ готов примерно на 90%. Неурегулированными остаются лишь два ключевых пункта.
"Два вопроса остаются. Это - Запорожская АЭС, как она будет функционировать. И вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе", - пояснил Зеленский.
Он отметил, что именно из-за отсутствия договоренностей по этим пунктам полная финализация документа пока невозможна. В то же время президент подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности уже полностью согласован.
"Что касается гарантий безопасности - на 100% все готово. Мы только обсуждаем некоторые детали относительно срока действия гарантий", - добавил Зеленский.
28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели почти двухчасовые переговоры в резиденции Трампа во Флориде. Во время встречи стороны обсудили спорные положения американского мирного плана по Украине.
После завершения переговоров лидеры выступили перед прессой и заявили о достигнутом прогрессе. Дональд Трамп сообщил о сдвигах в вопросе Донбасса, отметив, что окончательных решений пока нет, однако стороны существенно продвинулись вперед. Он также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию с участием высокопоставленных чиновников США, которая будет взаимодействовать с российской стороной.
Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США - на 100%. По данным СМИ, Трамп готов вынести вопрос этих гарантий на утверждение Конгресса США.
Сегодня же Зеленский рассказал, что ключевой 20-пунктный план окончания войны Украина считает необходимым закрепить на всеукраинском референдуме.
Подробнее о ходе переговоров Зеленского и Трампа и их результатах - в материале РБК-Украина.