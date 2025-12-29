Зеленский назвал два вопроса в мирном плане, которые остаются несогласованными

По словам главы государства, сейчас подготовленный 20-пунктный документ готов примерно на 90%. Неурегулированными остаются лишь два ключевых пункта.

"Два вопроса остаются. Это - Запорожская АЭС, как она будет функционировать. И вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что именно из-за отсутствия договоренностей по этим пунктам полная финализация документа пока невозможна. В то же время президент подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности уже полностью согласован.

"Что касается гарантий безопасности - на 100% все готово. Мы только обсуждаем некоторые детали относительно срока действия гарантий", - добавил Зеленский.