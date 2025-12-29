RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский назвал два вопроса в мирном плане, которые остаются несогласованными

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, о каких именно пунктах идет речь, когда президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения договоренностей по миру осталось один-два вопроса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, сейчас подготовленный 20-пунктный документ готов примерно на 90%. Неурегулированными остаются лишь два ключевых пункта.

"Два вопроса остаются. Это - Запорожская АЭС, как она будет функционировать. И вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что именно из-за отсутствия договоренностей по этим пунктам полная финализация документа пока невозможна. В то же время президент подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности уже полностью согласован.

"Что касается гарантий безопасности - на 100% все готово. Мы только обсуждаем некоторые детали относительно срока действия гарантий", - добавил Зеленский.

 

Встреча Трампа и Зеленского

28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели почти двухчасовые переговоры в резиденции Трампа во Флориде. Во время встречи стороны обсудили спорные положения американского мирного плана по Украине.

После завершения переговоров лидеры выступили перед прессой и заявили о достигнутом прогрессе. Дональд Трамп сообщил о сдвигах в вопросе Донбасса, отметив, что окончательных решений пока нет, однако стороны существенно продвинулись вперед. Он также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию с участием высокопоставленных чиновников США, которая будет взаимодействовать с российской стороной.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США - на 100%. По данным СМИ, Трамп готов вынести вопрос этих гарантий на утверждение Конгресса США.

Сегодня же Зеленский рассказал, что ключевой 20-пунктный план окончания войны Украина считает необходимым закрепить на всеукраинском референдуме.

Подробнее о ходе переговоров Зеленского и Трампа и их результатах - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Трампа