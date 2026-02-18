Зеленський назвав бажаний дедлайн для нового раунду переговорів з РФ

"Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці - Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона. Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу", - зазначив він.

Президент розповів, що сьогодні кілька разів говорив з українською делегацією в Женеві, а також наголосив, що Україна зацікавлена в результаті.

"Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань - серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що ставив українським переговорникам завдання обговорити гуманітарний трек.

"Потрібні обміни військовополоненими, звільнення цивільних. Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх - повернути українців додому. Кожен обмін має значення", - підкреслив український лідер.