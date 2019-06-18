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Зеленский назвал возможную формулу обмена пленных

Новости » Политика    18.06.2019 - 14:00
Зеленский назвал возможную формулу обмена пленных
Фото: Владимир Зеленский и Вольфганг Шойбле (president.gov.ua)

Зеленский провел встречу с председателем Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии встретился с главой Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Стороны обсудили вопросы прекращения войны и возвращения заложников. В частности, Зеленский отметил, что обмен хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Кроме того, президент Украины проинформировал о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

Напомним, Зеленский сегодня ночью прибыл в Берлин с однодневным визитом. Сейчас у него началась встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой он должен обсудить прекращение войны на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что Меркель и Зеленский по телефону обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

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