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Зеленський назвав можливу формулу обміну полонених

Новини » Політика    18.06.2019 - 14:00
Зеленський назвав можливу формулу обміну полонених
Фото: Володимир Зеленський та Вольфганг Шойбле (president.gov.ua)

Зеленський провів зустріч з головою Бундестагу

Президент України Володимир Зеленський у Німеччині зустрівся з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Сторони обговорили питання припинення війни та повернення заручників. Зокрема, Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Крім того, президент України поінформував про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні вночі прибув до Берліну з одноденним візитом. Наразі у нього почалась зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з якою він має обговорити припинення війни на Донбасі.

Раніше РБК-Україна писало, що Меркель та Зеленський по телефону обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі.

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