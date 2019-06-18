В Германии началась встреча Зеленского и Меркель

Фото: Ангела Меркель и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Встреча началась торжественной церемонией воинских почестей

В Германии началась встреча президент Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, канцлера Германии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Встреча началась торжественной церемонией воинских почестей. Ранее сообщалось, что Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель о прекращении войны и новых экономических перспективах.

Напомним, в Администрации президента Украины сообщали, что Зеленский сегодня ночью прибыл в столицу Германии Берлин с однодневным визитом. Он встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса.

Добавим, что он уже встретился с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле и обсудил вопрос освобождения пленных и проект развития Донбасса.

Ранее РБК-Украина писало, что Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

Отметим, депутаты Свободной демократической партии Германии (СВДП) приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии по Донбассу. Стратегия под названием "Мир в Украине требует нового импульса" скоро будет внесена в Бундестаг на обсуждение.