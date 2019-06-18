ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Германии началась встреча Зеленского и Меркель

Новости » Политика    18.06.2019 - 13:48
В Германии началась встреча Зеленского и Меркель
Фото: Ангела Меркель и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Встреча началась торжественной церемонией воинских почестей

В Германии началась встреча президент Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, канцлера Германии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Встреча началась торжественной церемонией воинских почестей. Ранее сообщалось, что Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель о прекращении войны и новых экономических перспективах.

Напомним, в Администрации президента Украины сообщали, что Зеленский сегодня ночью прибыл в столицу Германии Берлин с однодневным визитом. Он встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса.

 

Добавим, что он уже встретился с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле и обсудил вопрос освобождения пленных и проект развития Донбасса.

Ранее РБК-Украина писало, что Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

Отметим, депутаты Свободной демократической партии Германии (СВДП) приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии по Донбассу. Стратегия под названием "Мир в Украине требует нового импульса" скоро будет внесена в Бундестаг на обсуждение.

У президента призвали Раду принять два закона о рынке электроэнергии В Кремле ответили на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Новости Украины Владимир ЗеленскийАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь