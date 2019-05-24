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Зеленский и Меркель обсудили нормандский формат

Новости » Политика    24.05.2019 - 12:39
Зеленский и Меркель обсудили нормандский формат
Фото: Ангела Меркель и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Они обсудили двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

"Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате. Они договорились по этому и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении.

Напомним, 20 мая Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".

Ранее она выражала надежду, что Владимир Зеленский продолжит внешний курс Петра Порошенко.

РБК-Украина писало, что депутаты Свободной демократической партии Германии (СВДП) приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии по Донбассу. Стратегия под названием "Мир в Украине требует нового импульса" скоро будет внесена в Бундестаг на обсуждение.

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