Зеленский назвал третью мировую войну угрозой для всей планеты

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможность третьей мировой войны угрозой для всей планеты. Об этом он заявил, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении Зеленский привел цитату писателя Эрнеста Хемингуэя о том, что войну нельзя выиграть победами. А тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать.

"Кое-кто сейчас говорит: третьей мировой войны не будет - будет последняя. Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс", - отметил Зеленский.

Отметим, в своем выступлении он также заявил, что в 2019 году любая война - это самая большая угроза всей цивилизации.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или другом уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, homo sapiens, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных", - отметил президент.

Кроме того, он также заявил, что в мире никто не может быть в безопасности, когда в Украине продолжается война. Зеленский подчеркнул, что фундамент для двух мировых войн закладывался, когда мировое сообщество закрывало глаза на локальные конфликты.