Зеленський назвав третю світову війну загрозою для всієї планети

Президент України Володимир Зеленський вважає можливість третьої світової війни загрозою для всієї планети. Про це він заявив, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У своєму виступі Зеленський навів цитату письменника Ернеста Хемінгуея про те, що війну не можна виграти перемогами. А той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати.

"Дехто зараз говорить: третьої світової війни не буде - буде остання. Сподіваюся, що ця фраза - це усвідомлення загрози для планети, а не анонс", - зауважив Зеленський.

Відзначимо, в своєму виступі він також заявив, що в 2019 році будь-яка війна - це найбільша загроза всій цивілізації.

"Будь-яка війна сьогодні - в Україні, Сирії, Лівії, Ємені або іншому куточку планети, незалежно від кількості її жертв - це найбільша загроза всій цивілізації. Тому що в 2019 році людина розумна, homo sapiens, до сих пір вирішує конфлікти, вбиваючи себе подібних", - зазначив президент.

Крім того, він також заявив, що в світі ніхто не може бути в безпеці, коли в Україні триває війна. Зеленський підкреслив, що фундамент для двох світових війн закладався, коли світова спільнота закривала очі на локальні конфлікти.

