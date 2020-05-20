Зеленский назвал условия для участия представителей ОРДЛО в контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для участия представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в контактной группе. По его словам, они должны быть гражданами Украины.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы добавили статус к Минскому процессу, и все это видят. Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями ОРДЛО, которые находятся уже шесть лет на заседаниях Минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта и они там не могут находиться. Там могут присутствовать представители временно оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, глава государства заявил, что не хотел бы применять план "В" и "С" в минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Он также сказал, что переговорный процесс затормозился из-за пандемии коронавируса.

Также он сказал, что минский формат в приоритете, но другие форматы никто не отменял". По его словам, Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе.

Как ранее писало РБК-Украина, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в начале июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию на Донбассе.