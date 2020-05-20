Зеленський назвав умови для участі представників ОРДЛО в контактній групі

Президент України Володимир Зеленський назвав умови для участі представників окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в контактній групі. За його словами, вони повинні бути громадянами України.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми додали статус до Мінського процесу, і всі це бачать. Ми змогли показати, що люди, які є представниками ОРДЛО, які знаходяться вже шість років на засіданнях Мінської групи, що у деяких з них є російські паспорти й вони там не можуть перебувати. Там можуть бути присутні представники тимчасово окупованих територій, але вони всі повинні бути громадянами України", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави заявив, що не хотів би застосовувати план "В" і "С" в мінських переговорах по врегулюванню ситуації на Донбасі. Він також сказав, що переговорний процес загальмувався через пандемію коронавірусу.

Також він сказав, що мінський формат в пріоритеті, але інші формати ніхто не скасовував". За його словами, Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе закінчити війну на Донбасі.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на початку червня планують відправитися до Берліну (Німеччина) на переговори по врегулюванню на Донбасі.