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Зеленский назвал условие вынесения вопроса об олигархах на референдум

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 июня 2021 11:31
Зеленский назвал условие вынесения вопроса об олигархах на референдум Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Если в Верховной раде Украины будут саботировать закон об олигархах, то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинских референдум. Это является важным вопросом для украинцев.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, он заявил, что не хочет, чтобы в Украине были олигархи, поскольку это большое "политическое загрязнение имиджа" за границей. Зеленский также повторил, что за его каденцию в стране должны избавиться от всех олигархов.

"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения или отсрочки этого законопроекта, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается самая главная поддержка - общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. Но я считаю, что это не вопрос референдума", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент говорил заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум. Зеленский подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

До этого в Верховной раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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