Зеленський назвав умову винесення питання про олігархів на референдум
Якщо у Верховній раді України саботуватимуть закон про олігархів, то питання про їх статус винесуть на всеукраїнських референдум. Це є важливим питанням для українців.
Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.
Зокрема, він заявив, що не хоче, щоб в Україні були олігархи, оскільки це велике "політичне забруднення іміджу" за кордоном. Зеленський також повторив, що за його каденцію в країні мають позбутися всіх олігархів.
"Якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, зміни або відстрочки цього законопроекту, то мені потрібна буде тоді підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, залишається найголовніша підтримка - суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум. Але я вважаю, що це не питання референдуму", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент говорив заявив, що має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум. Зеленський підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму.
До цього у Верховній раді анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.