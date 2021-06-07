Зеленський назвав умову винесення питання про олігархів на референдум

Якщо у Верховній раді України саботуватимуть закон про олігархів , то питання про їх статус винесуть на всеукраїнських референдум. Це є важливим питанням для українців.

Зокрема, він заявив, що не хоче, щоб в Україні були олігархи, оскільки це велике "політичне забруднення іміджу" за кордоном. Зеленський також повторив, що за його каденцію в країні мають позбутися всіх олігархів.

"Якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, зміни або відстрочки цього законопроекту, то мені потрібна буде тоді підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, залишається найголовніша підтримка - суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум. Але я вважаю, що це не питання референдуму", - заявив Зеленський.