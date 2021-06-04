Малюська спрогнозировал, пройдет ли закон об олигархах конституционную проверку

"Безусловно, я ожидаю, что этот законопроект будет обжалован в Конституционном суде. Наша оценка: все конституционно, все в пределах Конституции и законодательства Украины", - сказал министр.

Он также исключил возможность обжалования закона из-за ограничения предпринимательской деятельности.

"Не может (быть обжалования - ред.). У нас есть много законов, которые ограничивают предпринимательскую деятельность. Например, разделение "Нафтогаза", поскольку одна компания не может одновременно добывать газ, транспортировать и продавать", - добавил Малюська.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах.

Как заявлял Малюська, после принятия этого закона олигархам будет грозить тюрьма за сокрытие состояний

Больше об этом законопроекте читайте в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

Війна проти олігархів - основна тема нового випуску "Свободи слова Савіка Шустера". Гості і експерти у прямому ефірі розповідають, скільки в Україні всього олігархів, а також про те, хто зможе придбати паї з 1 липня (після відкриття ринку землі).

Про це все і не тільки розповідають секретар РНБО Олексій Данілов, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов та інші компетентні експерти.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" нардеп Власенко висловив нерозуміння того, за якими будуть визначати олігархів.

Також у випуску пасажир Ryanair розповів, що відбувалося в літаку, який примусово посадили в аеропорту Мінська через нібито закладену бомбу на борту, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Окрім того, Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська.

У тому ж випуску депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував зближення Росії та Білорусі, а також розповів про загрози для України.

Крім того, стало відомо, що кияни думають про обшуки в Київській адміністрації. А ще мешканці столиці відповіли на питання: "Кампанія, яка йде зараз проти мера Києва - це боротьба з корупцією в Києві чи політична боротьба проти Кличка?".