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Зеленський назвав умову для розпуску парламенту

Новини » Політика     20.05.2020 - 11:47
Зеленський назвав умову для розпуску парламенту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Поки він підтримує партію "Слуга народу"

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для розпуску парламенту 9-го скликання. Це можливо у разі лобіювання партією "Слуга народу" інтересів комерційної групи впливу.

Про це глава держави сказав у ході своєї прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Поки партія "Слуга народу" буде голосувати за важливі законопроекти, я буду підтримувати партію "СН". Саме той склад монобільшості. Як тільки вони не будуть голосувати, лобіювати інтереси комерційної групи впливу, в той же час я буду розпускати парламент", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Верховної ради Дмитро Разумков не бачить жодних підстав для розпуску парламенту. За його словами, перелік умов для розпуску парламенту президентом чітко виписаний.

Зазначимо, раніше Зеленський на одному із засідань фракції "Слуга народу" заявив, що не планує розпускати Раду.

При цьому лідер президентської фракції Давид Арахамія сказав, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради в 40%. Раніше він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність дострокового розпуску Верховної ради становить 15%.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийПарламентСлуга народа
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