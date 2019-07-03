Зеленский назвал приоритетным укрепление отношений с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости, а также заявил, что Украина придает приоритетное значение по укреплению отношений между двумя государствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение", - говорится в поздравлении Зеленского.

Также Зеленский уверен, что укреплению отношений будут способствовать совместные усилия и конструктивный политический диалог.

"Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе вовремя II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - добавил президент Украины.

Кроме того, президент Украины отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Также Лукашенко выразил поддержку Украине.