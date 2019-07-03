Зеленський назвав пріоритетним зміцнення відносин з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем незалежності, а також заявив, що Україна надає пріоритетного значення по зміцненню відносин між двома державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента Білорусі.

"Народи України та Білорусі завжди пов'язували добросусідські взаємовигідні та партнерські відносини, подальшому розвитку і зміцненню яких Україна завжди буде надавати пріоритетне значення", - йдеться у привітанні Зеленського.

Також Зеленський впевнений, що зміцнення відносин сприятимуть спільні зусилля та конструктивний політичний діалог.

"Впевнений, що цьому сприятимуть наші спільні зусилля та конструктивний політичний діалог, в тому числі вчасно II Форуму регіонів України та Білорусі восени цього року", - додав президент України.

Крім того, президент України зазначив, що за роки незалежності Білорусь зайняла гідне місце серед країн регіону, демонструючи прихильність до миру, регіональної стабільності, а також впевнене просування національної економіки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка відвідати ІІ Форум регіонів України та Білорусі, який відбудеться восени в Житомире.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Також Лукашенко висловив підтримку Україні.