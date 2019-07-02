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Зеленский официально пригласил Лукашенко на Форум регионов

Новости » Политика    02.07.2019 - 20:11
Зеленский официально пригласил Лукашенко на Форум регионов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Форум состоится осенью в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает "БЕЛТА".

"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", - сказал Игорь Кизим.

Он уточнил, что Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.

"Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом глав двух государств", - отметил посол.

Он добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого большого мероприятия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Также Лукашенко выразил поддержку Украине.

 

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